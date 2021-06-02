В Южной Корее синтезировали новые наполнители для повышения огнестойкости

Ученые из Южной Кореи создали огнестойкие нанонаполнители на основе меламин-нафталин-полиаминовой кислоты. Исследования показали, что новинка повышает огнестойкость композитов.

Исследование было опубликовано в мае в журнале Materials Advances. В разработке наполнителей принимали участие сотрудники Чханвонского национального университета и Ульсанского национального института науки и технологий.

В ходе работы ученые синтезировали нанонаполнители (Nt – Mn – PA – COOM, M = H, Li, Na и K) из меламин-нафталин-полиаминовой кислоты и ее карбоксилатных солей металлов. Затем наполнители Nt – Mn – PA – COOM добавили в смолу на на основе сложного винилового эфира в количестве 1–5 мас.%.

«Было обнаружено, что огнестойкость 5 мас.% Nt – Mn – PA – COOK – VE и Nt – Mn – PA – COONa – VE улучшает скорость тепловыделения до 95% и 90% соответственно по сравнению с чистым винилэфиром», – отмечается в исследовании.

Огневые испытания показали, что скорость горения композитов снизилась с 11,9 до 6,1 мм мин -1. Поэтому ученые сделали вывод о том, что наполнители значительно повышают огнезащитные свойства. Это достигается «благодаря хелатному эффекту металла с цепями основного полимера». По сравнению с исходным образцом нанонаполнитель Nt – Mn – PA – COOM показал максимальную огнестойкость 96% (K), 90% (Na), 84% (Li), и 73% (H).

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