Австралийские ядерщики создали сверхлегкий огнезащитный материал

Исследователи Австралийской организации по ядерной науке и технологиям (ANSTO) и Университета Нового Южного Уэльса разработали перспективный материал, который можно использовать в качестве легкого огнезащитного наполнителя и при производстве защитных костюмов. Универсальный материал также потенциально можно применять в устройствах накопления энергии.

Как сообщает ANSTO, группа ученых изучила семейство двумерных карбидов, карбонитов и нитридов переходных металлов, известных как MXenes – максены. Это дало возможность получить хорошее представление о том, как структура влияет на электрические, термоэлектрические, магнитные и другие свойства максенов. Исследователи провели эксперименты Австралийском центре рассеяния нейтронов ANSTO на приборе малоуглового рассеяния нейтронов для изучения двумерной структуры нанолистов и выявили материала и промежутки между слоями. Исследования показали, что максены, взвешенные в коллоидном растворе, состоят из нанолистов – ультратонких мультислоев с четкими острыми краями.

Материал состоит из нанослоев, которые накладываются друг на друга и образуют кластеры микроразмерных единиц, обеспечивающих определенный уровень защиты. Нанослои могут быть добавлены поверх органических огнезащитных полимеров. Общая толщина максенов не превысила 3 ​​нм. Нанолисты покрываются «зелеными» антипиренами.

Новый материал работает следующим образом. При воздействии тепла оно проводится и перемещается по нанолистам, рассеивая его. Нанолисты также действуют как теплозащитный экран.

«На макроуровне ранние испытания показали, что материал является эффективным огнезащитным средством»,– отмечает ANSTO.

Издание The Sydney Morning Herald уточняет, что от начала работы до подготовки к коммерциализации у ученых ушло почти 6 лет. Полученный сверхлегкий материал может изменить традиционную боевую одежду пожарных. При увеличении веса на 5% пожароопасность снизится на 50-70%.