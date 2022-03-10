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Фото: https://pe-insights.com

Taaleri инвестирует в производство экологичных антипиренов

Наталья Кузнецова 1 неделя назад В мире, Новости

Финская компания Taaleri 9 марта объявила об инвестировании в производство экологически чистых антипиренов. Средства получит производитель Nordtreat из Финляндии.

Как сообщает Taaleri, Nordtreat производит огнезащитные химикаты на основе нетоксичных кислот на биологической основе для строительных материалов. Компания уже разработала и выпустила на рынок антипирены для дерева. В общей сложности предприятие привлекло в проект 4 млн евро.

Сейчас производитель получит еще 1 млн евро. Эти средства позволят Nordtreat расширить производство в Вантаа, портфель продуктов и ускорить рост на мировом  рынке.

По словам директора Taaleri Bioindustry Теро Саарно, инвестор видит большой потенциал для роста на мировом рынке Nordtreat.

«Мы считаем, что спрос на устойчивые антипирены в международной индустрии строительных материалов будет расти, поскольку требования к устойчивости со стороны застройщиков становятся все более строгими»,– сказал Теро Саарно.

Добавим, компания Nordtreat помимо Финляндии представлена также во Франции, Германии и Норвегии.

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