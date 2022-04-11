В Киргизии ужесточают наказание за повторное нарушение норм пожаробезопасности

Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии предложило ужесточить ответственность за неустранение нарушений норм пожарной безопасности. Эта мера позволит повысить ответственность лиц, отвечающий за противопожарный надзор.

Как сообщает «Российская газета», в последние годы в стране увеличилось количество мер, направленных на повышение пожарной безопасности. Речь идет, в основном, об огнезащитной обработке, запрете курения или установке пожарной сигнализации. Однако их соблюдают далеко не все. Как результат – ежегодно в Киргизии происходит от 3 до 6 тыс. пожаров, которые уносят жизни более 30 человек.

В МЧС Киргизии полагают, что главная причина ЧП – отсутствие эффективных методов воздействия на нарушителей, которые не выполняют систематически требования пожарной безопасности. Поэтому спасатели предложили дополнить Уголовной кодекс КР пунктом в статье 275 «Нарушение правил пожарной безопасности» следующей нормой: «Трехкратное неисполнение предписаний об устранении нарушений уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности наказывается штрафом от 1000 (сто тысяч сомов, 80,8 тыс. рублей, прим. ред.) до 2000 (двести тысяч сомов, 161,6 тыс. рублей, прим. ред.) расчетных показателей или лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Сейчас за умышленное или неосторожное нарушение правил пожаробезопасности лицом, ответственным за их выполнение, при возникновении пожара, повлекшего «менее тяжкий вред здоровью либо значительный ущерб», грозит штраф от 500 до 1000 расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.

В случае причинения тяжкого или особо тяжкого вреда – штраф от 1000 до 2000 расчетных показателей или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.