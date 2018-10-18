Выпуск изделий из минваты превысил 28 млн кубометров

Прогнозы экспертов о росте российского рынка минеральной ваты в 2018 году, по всей видимости, сбываются. Об этом свидетельствуют данные «Единой межведомственной информационно-статистической системы» (ЕМИСС) за январь -сентябрь по категории продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные».

Как сообщает ЕМИСС, за девять месяцев компании выпустили 28,38 млн кубометров минераловатной продукции – на 10 % больше, чем в январе — сентябре 2017 года (было 25,8 млн кубометров). В сентябре объемы производства снизились на 8 % (с августовских 3,8 млн кубометров до 3,49 млн). Большую часть выпуска теплоизоляции пришлась на Центр России, Приволжский федеральный округ и Урал.

Предприятия Центрального федерального округа с начала 2018 года дали рынку 10,1 млн кубометров минваты, что на 14,7 % превышает январь – сентябрь 2017, ПФО – 6 млн кубометров (+7 %). На Урале объемы производства выросли на 23 % (с 3,74 млн кубометров в 2017 году до 4,6 млн). В то же время на Северо-западе страны отмечается сокращение выпуска минераловатной теплоизоляции на 6 % – с 3,84 млн кубометров до 3,6 млн. На юге показатели производства не превышают 1,5 млн кубометров: за 9 месяцев 2017 года объемы выпуска составили 1,4 млн, в 2018 – 1,46 млн (+4 %).

Как писал «Огнепортал», 11 декабря 2017 года в Москве прошел пресс-ланч, на котором глава направления «Минеральная изоляция» «ТехноНИКОЛЬ» Василий Ткачев отметил основные тенденции рынка теплоизоляционных материалов и дали прогноз на следующий 2018-й. Эксперт связал рост потребления с модернизацией системы ЖКХ и строительной отраслью. По итогам 2018 года ожидался рост рынка на 5 %.

Отметим, на ближайшей конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» с докладами выступят один из крупнейших производителей минераловатной и огнезащитной продукции Урала «Тизол» (Нижняя Тура, Свердловская область) и мировой лидер в сфере негорючей теплоизоляции Rockwool. Начальник отдела огнезащитных материалов Андрей Конышев расскажет о причинах засилья фальсификата и о разработках «Тизола». Региональный представитель сегмента «Техническая изоляция и огнезащита» Николай Никитин представит решения Rockwool в области огнезащиты.

Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» состоится в Новосибирске 25 октября.

Фото: househill.ru