Россия ввезла более 18 тыс. тонн меламина

Китай за 9 месяцев 2018 года в два раза увеличил поставки меламина в Россию. По данным сервиса Федеральной таможенной службы Ru-Stat, объемы ввоза китайского сырья превысили 15 тыс. тонн на сумму 19 млн долл. США.

В целом отмечается рост импорта меламина на отечественный рынок относительно января-сентября прошлого года. Поставки составили 18,7 тыс. тонн на сумму 24,6 млн долл. США, что на 53 % в тоннаже и на 63 % по сумме превышает показатель 9 месяцев 2017 года. Почти 100 % импорта обеспечили Китай и Германия, причем на Поднебесную пришлось 82,3 % поставок от всего объема.

Россия закупила в Китае 15,4 тыс. тонн меламина на сумму 19 млн долл. США – в 2,3 раза больше по массе и в 2,6 раза в денежном выражении января-сентября 2017 года. Германия наоборот сократила объемы поставок более чем на 20 %. За 9 месяцев импорт сырья составил 5,28 тыс. тонн на сумму 7,2 млн долл. США (-39,7 % в тоннаже и 26,3 % по массе).

Примечательно, китайский меламин обходится потребителям дешевле на 23 % немецкого. Так, средняя цена за продукт из Китая в 2018 году составила 1,23 долл. США за тонну, из Германии – 1,6 долл. США, годом ранее соответственно 1,1 и 1,36. Таким образом, китайский меламин подорожал на 11,8 %, немецкий – на 17,6 %.

Добавим, в России единственным производителем меламина является «Невинномысский азот» (входит в «ЕвроХим»), который способен выпускать максимум 50 тыс. тонн продукции в год. Помимо этого предприятия на отечественном рынке выпуск сырья может начать «Метафракс». Компания сейчас реализует проект по строительству комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» (АКМ) и планирует стать одним из крупнейших производителей этого сырья в Европе.

Фото: haodamelamine.globalimporter.net