МЧС готовится вернуть контроль над проектной документацией

МЧС России с 1 января 2019 года готовится вернуть себе полномочия в сфере контроля над проектной документацией. Изменение функционала повлечет за собой увеличение штата спасательного ведомства. Об этом сообщил инспектор управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Евгений Бушмаков.

На международном форуме высотного строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбурге 7 декабря прошел семинар, посвященный законодательству и техническому регулированию в сфере пожарной безопасности. Инспектор уральского Госпожнадзора Евгений Бушмаков отметил, что основной причиной крупных пожаров последних лет стало ослабление функционала МЧС в сфере надзора при проектировании, строительстве, приемке объектов и в ходе эксплуатации зданий. Ведомство с 1 января 2007 года было лишено права выдавать заключения о соответствии проекта нормам. Более того, в большинстве регионов были полностью сокращены штаты нормативно-технических отделов. Сейчас в ГУ МЧС по Свердловской области остались только три специалиста из уже не существующего нормативно-технического отдела. В итоге 70 % проверок объектов сводятся в профилактическим мероприятиям.

«Сейчас сдаются объекты, которые нельзя эксплуатировать из-за прямой угрозы жизни и здоровью людей. Как результат – трагедия в Кемерово, где причиной стало несоблюдение технологий при строительстве и применение пожароопасных материалов. Законопроект разработан и уже внесен, он проходит стадии согласования. МЧС планирует вернуть себе полномочия в сфере контроля над проектной документацией, которые действовали до 1 января 2007 года», – сказал Евгений Бушмаков.

По словам инспектора, после резонансных пожаров на объектах с массовым пребыванием людей МЧС изменило кадровую политику. Вместе с расширением полномочий в сфере надзора министерство ведет набор новых инспекторов. Несмотря на прежние сокращения численности, в Госпожнадзоре остались специалисты, которые способны разобраться в проектной документации.

Председатель наблюдательного совета, директор «Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности» Константин Белоусов добавил, что сейчас МЧС России принимает обратно на службу опытных специалистов, которые вышли на пенсию.

Фото: Наталья Кузнецова, ИД «МедиаПро»