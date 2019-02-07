МЧС России намерено принять на работу более 20 тысяч человек

К апрелю 2019 года МЧС России увеличит численность надзорных органов на 2,3 тыс. человек. Об этом на итоговое заседание коллегии МЧС России 6 февраля заявил заместитель министра Игорь Кобзев. Общая численность ведомства вырастет более чем на 22 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, в этом году продолжится совершенствование надзорной деятельности. Министерство, по словам Кобзева, разработало проекты нормативных актов, которые вводят риск-ориентированную модель шестой категории риска – «чрезвычайно высокий риск». К ней ведомство отнесет объекты с массовым пребыванием людей, детские лагеря, объекты социальных услуг и образовательной деятельности. МЧС вводит ответственность экспертов – им грозит лишение сертификата и исключение из реестра. Также по итогам проверки ТРЦ и других объектов с массовым пребыванием людей сотрудники выявили более 145 тыс. нарушений.

«Принято решение о поэтапном увеличении численности надзорных органов до минимально необходимой в количестве 15,5 тыс. человек. В I квартале 2019 года планируется увеличение на 2,3 тыс. человек», – сказал Кобзев.

Замглавы спасательного ведомства Александр Чуприян также заявил, что МЧС в этом году собирается увеличить численность пожарных подразделений на 22 тыс. человек, сообщают РИА Новости.

Напомним, в конце января главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о предполагаемом увеличении численности госпожнадзора МЧС на 2 тыс. человек.

Фото: mchs.gov.ru