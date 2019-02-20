Продажи Rockwool выросли на 14,7 %

Группа компаний Rockwool по итогам 2018 года отметила рост показателей продаж и рентабельности. Значимые рынки сбыта, в число которых входит Россия, показали двухзначный рост. Об этом сообщается в отчете концерна.

Объем продаж составил 2,671 млрд евро при прежних 2,374 млрд (+14,7 % в местных валютах), EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) – 341 млн (+33 % к 2017 году), показатель рентабельности по EBIT прибавил 2 процентных пункта до 12,8 %, чистая прибыль достигла 265 млн евро (+51 млн). Большая часть продаж пришлась на сегмент изоляции – 2,065 млрд евро (+18,1 % в местных валютах).

Касаемо регионов Rockwool отмечает максимальный рост продаж в Восточной Европе и России – 514 млн (+22,2 % в местных валютах). Драйверами продаж стали Польша и Россия. В Западной Европе продажи выросли на 15,4 % в местных валютах – до 1,586 млрд евро, в остальном мире – на 6,9 % в местных валютах (до 571 млн). Рост продаж группа компаний связывает с увеличением спроса на пожаробезопасные материалы из минеральной ваты по всему миру, особенно в Великобритании, где значительно выросла реализация негорючей облицовки.

Как отметил президент Rockwool Йенс Биргерссон, в 2018 году группа компаний достигла отличных результатов. По его словам, с учетом спроса, продажи продукции из минеральной ваты должны расти на 1 процентный пункт быстрее, чем рынок в целом. Он подчеркнул, что Rockwool планирует инвестировать в модернизацию действующих производств.

Добавим, Rockwool Russia как компания, заинтересованная в повышении безопасности, в 2018 году вступила в Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) и представила свои предложения по повышению пожаробезопасности зданий премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Кроме того, она является активным участником Международных конференций «Огнезащита и пожарная безопасность». Следующая конференция состоится в Красноярске 14 марта.

Фото: rockwool.ru