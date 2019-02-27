Эксперты оценили состояние мирового рынка изоционатов

Эксперты на конференции «Полиуретаны 2019» оценили ситуацию с ценами на мировом рынке изоционатов. Как сообщает Rupec, после снижения расценок ожидается подорожание продукции в 2019 году. В то же время на фоне роста поставок и снижения цен маловероятно появление в России своего производства изоционатов.

Россия импортирует преимущественно метилендифенилдиизоцианаты (МДИ) и толуилендиизоцианаты (ТДИ). Общий объем поставок по итогам 2018 года оценивается в 176 тыс. тонн, в 2017 – в 168,5 тыс. (- 4 %). В том числе поставки МДИ составляют около 120 тыс. тонн. Продукцию ввозят преимущественно BASF, DowEurope и Wanhua Chemical.

По словам аналитика CREON Антона Яцкова, в прошлом году ТДИ и МДИ подешевели соответственно на 43 % и 47 %, начиная с 2016. Тогда тонна ТДИ стоила на рынке 2,1 тыс. долларов США, МДИ – 1,5 тыс. В 2017 году после форс-мажоров (ураган Харви, повышение уровня в реке Миссисипи) компании вынуждено остановили производства изоционатов, что в итоге привело к росту цен. Так, ТДИ в первой вине 2018 года в Европе подорожал до 3,5 тыс. евро, а затем подешевел. Директор по развитию бизнеса Wanhua Chemical Александр Хвостиков заявил, что цены на сырье будут вести себя циклично, а производство продукции будет стабильно. По мнению представителя «Дау Изоплан» Екатерины Евдокимовой, в ближайшие месяцы ожидается подорожание продукции.

Александр Хвостиков также оценил российский рынок изоционатов и перспективы появления своего производства. По его словам, рынок растет небольшими темпами, а открытия площадки по выпуску изоционатов не ожидается. С ним согласилась Екатерина Евдокимова, добавив, что в ближайшие 10 лет такое производство точно не откроется.

Напомним, в январе 2018 года гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинад Яруллин на заседании совета директоров компании заявил о том, что «Нижнекамскнефтехим» может освоить производство изоционатов. Однако сейчас компания реализует другой крупный проект – создание завода «Этилен-600» с объемом инвестиций более 59 млрд рублей. Также планировал выпускать это сырье «Химпром» (Новочебоксарск, Чувашия). Площадки изоционатов пока осталась в планах. В то же время президент компании «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников заявлял, что в России напрашивается строительство завода изоционатов мощностью в 300-600 тысяч тонн.

Фото: partner-vlc.ru