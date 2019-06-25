Предприятие «Газпрома» ищет поставщика модулей пожаротушения

Дочерняя компания «Газпрома», «Газпром Центрэнергогаз», 24 июня объявила аукцион на поставку пожарных извещателей и модулей газового пожаротушения для своего подразделения, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе. Максимальная цена заказа составляет 40,2 млн рублей с НДС 20 %.

Как следует из документации, опубликованной на портале Госзакупок, компания намерена оснастить свой филиал «Югорский» в городе Белоярский 24 наименованиями продукции.

Заказчик включил в список 8 пожарных взрывозащищенных световых оповещателей марки «Экран-С» (производитель «Эридан»), 20 пожарных дымовых оптико-электронных извещателей с монтажным комплектом, 108 ручных взрывозащищенных пожарных извещателей различных типов, дымовые и извещатели пламени, батареи и модули газового пожаротушения серии «Атака-1» (выпускает нижегородская компания «Технос-М») – всего 48 штук, 7,2 тонны углекислоты, базы для извещателей и иную продукцию.

Противопожарное оборудование необходимо поставить до 1 января 2019 года на базу предприятия.

Заявки от участников аукциона принимаются до 3 июля. «Газпром Центрэнергогаз» определит победителя тендера 10 июля.

Добавим, производитель модулей газового пожаротушения «Технос-М» – активный участник мероприятий, посвященных пожарной безопасности. Специалисты компании выступали с докладами на конференциях в Сочи, Нижнем Новгороде и Тюмени. «Технос-М» представит свои разработки на конференции «Пожарная безопасность и огнезащита», которая пройдет в Екатеринбурге 11 июля.

Фото: производственный объект «Газпром Центрэнергогаза», centrremont.gazprom.ru