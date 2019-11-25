Коллегия ЕЭК утвердила список стандартов по пожаробезопасности

Коллегия Евразийской экономической комиссии 19 ноября утвердила перечни стандартов для соблюдения технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам пожарной безопасности и пожаротушения». Документ вступает в силу 22 декабря 2019 года.

Решение коллегии было опубликовано 22 ноября на Интернет-ресурсе международной организации. Как следует из документа, в список стандартов национального, межгосударственного и международного формата вошло 241 наименование. Позиции разделены на 19 групп. В частности, решение распространяется на огнетушащие средства, огнетушители, пожарное оборудование, средства огнезащиты, мобильные средства пожаротушения и другую продукцию.

Эти стандарты в случае применения их на добровольной основе обеспечивают соблюдение требований технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017.

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Напомним, совет ЕЭК летом 2017 года утвердил технический регламент «О требованиях к средствам пожарной безопасности и пожаротушения» – он начнет действовать в 2020 году. Затем, в октябре 2019 года, коллегия ЕЭК утвердила список продукции, подпадающей под действие техрегламента.

Отвечать за исполнение норм документа на территории РФ будет МЧС России.

Фото: eurasiancommission.org/Совет ЕЭК