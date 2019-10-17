Совет ЕЭК утвердил перечень продукции для техрегламента о средствах пожаротушения

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 8 октября утвердила список продукции, подпадающей под действие технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Документ на днях был опубликован на Интернет-ресурсе ЕЭК.

Решение вступает в силу с 10 ноября 2019 года. С этого момента становится обязательным при подаче таможенной декларации предъявление документа о соответствии продукции техрегламенту.

Утвержденный перечень состоит из 19 разделов, в которые входят 104 наименования. Сертификат потребуется для огнетушащих порошков, пенообразователей, огнезащитных покрытий для кабелей, дерева и металлоконструкций, автономных устройств пожаротушения, извещателей, модулей установок пожаротушения, генераторов огнетушащего аэрозоля и иной продукции.

С полным списком вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Напомним, летом 2017 года совет ЕЭК одобрил техрегламент «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Документ начнет действовать в 2020 году. За исполнение норм техрегламента будет отвечать МЧС России.

Фото: eurasiancommission.org