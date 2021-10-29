Суд огласил приговор по первому делу о пожаре «Зимней вишне»

В Ленинском районном суде Кемерова судья Николай Быданцев огласил приговоры по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Максимальный срок лишения свободы получила гендиректор компании собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова.

Как сообщает NGS42.RU, на скамье подсудимых – 8 человек. Под стражей с 2018 года находятся гендиректор компании «Зимняя вишня» Надежда Судденок, Юлия Богданова, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор комбината Георгий Соболев, под домашним арестом – подчиненный Полозиненко, инженер противопожарной системы Александр Никитин, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы, руководивший тушением торгового центра, Андрей Бурсин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и руководитель компании «Системный интегратор», отвечавшей за обслуживание противопожарной сигнализации, Игорь Полозиненко.

Суд начал оглашать приговор еще 30 сентября.

Судья сообщил, что оглашение приговора продолжится 8 ноября. В итоге суд приговорил всех подсудимых к реальному лишению свободы. Надежде Судденок предстоит провести в колонии 13,5 лет, Юлии Богдановой – 14 лет, Георгию Соболеву – 11 лет, Сергею Антюшину – 8 лет, Игорю Полозиненко – 6 лет и 6 месяцев, Александру Никитину — 5 лет и 6 месяцев, Андрею Бурсину – 6 лет, Сергею Генину — 5 лет.

«Богданову Юлию Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц») и ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). <…> Путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет», – передает ТАСС слова судьи.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Одна из родственниц погибших на суде сказала, что ее радует факт назначения реального наказания. В свою очередь, защитники отметили, что после провозглашения будут оспаривать приговор.

Судья продолжит оглашение приговора 8 ноября. Всего в деле насчитывается 15 фигурантов: Игорь Полозиненко, Надежда Судденок, Юлия Богданова, Сергей Антюшин, Георгий Соболев, Александр Никитин, Андрей Бурсин, Сергей Генин, начальник правления надзорной деятельности МЧС Кузбасса Григорий Терентьев, начальник отдела инспекции регионального Госстройнадзора Светлана Шенгерей, совладелец ТЦ Вячеслав Вишневский, экс-начальник МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов, бывший начальник регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, его партнер по бизнесу Никита Чередниченко.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.