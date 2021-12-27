В Санкт-Петербурге на 90 суток прикрыли опасные склады «Невской мануфактуры»

Невский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу производственно-складских зданий компании «Невская мануфактура» на 90 суток. Ранее суд назначил фирме штраф за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как следует из протокола от 27 октября 2021 года, спасатели выявили, что компания не выполнило предприятие государственного пожарного надзора.

«В производственных помещениях лит. А, Ю, Я регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения не проводятся. Автоматические установки пожаротушения не исправны. Некоторые помещения не оборудованы системой пожаротушения. Здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», – говорится в сообщении пресс-службе.

Рассмотрев материалы дела, суд привлек компанию к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор).

Примечательно, в апреле 2021 года мировой судья судебного участка №137 оштрафовал «Невскую мануфактуру» на 80 тыс. рублей за аналогичное нарушение.

Напомним, пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел в этом году – 12 апреля. Площадь возгорания достигла 10 тыс. м2. В результате ЧП погиб командир отделения 64 пожарной спасательной части 31-летний Илья Белецкий и еще трое пожарных пострадали. Полностью потушить возгорание, как отмечает 78.ru, спасатели смогли спустя пять суток.