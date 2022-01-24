Минстрой России разрешил применять новый стройматериал

Министерство строительство и ЖКХ России актуализировало СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции». В документ внесены требования к древесине перекрестно клееной (ДПК, CLT), сообщает пресс-служба министерства.

Включить эти материалы и положения по проектированию конструкций из них в свод правил позволили результаты исследований, проведенных в 2020 году. Полученные закономерности обугливания и прогрева сечений ДПК в условиях стандартного теплового воздействия дают возможность определять пределы огнестойкости незащищенных плит перекрытия и стеновых панелей расчетным методом без проведения дорогостоящих испытаний. В документ также внесли принципы расчетов конструкций. В итоге Минстрой утвердил изменения в декабре 2021 года.

Как отметил глава Минстроя Сергей Музыченко, в мире развивается домостроение с использованием инновационных материалов, в том числе, древесины перекрестно клееной. Эту продукцию сейчас выпускают в России.

«Однако, внедрение ДПК в строительство сдерживалось отсутствием нормативной базы по проектированию таких конструкций. Кроме того, одним из преимуществ ДПК является возможность строительства в любое время года, что важно для северных регионов», – сказал Сергей Музыченко.

По словам руководителя организации-разработчика документа, и.о. директора ФАУ «ФЦС» Андрея Копытина, новый СП расширяет область применения этих материалов при строительстве зданий высотой до 28 метров.