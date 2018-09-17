Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении мер пожаробезопасности

Депутаты Госдумы на первом заседании в ходе осенней сессии предварительно одобрили законопроект о повышении мер пожаробезопасности в местах с массовым пребыванием людей. Документ 13 сентября рассмотрели члены комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Как сообщает пресс-служба комитета, парламентарии рассмотрели 12 вопросов, среди них – проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора».

Глава комитета Василий Пискаев сказал, что этот документ – плод совместной работы группы депутатов, и он подготовлен членами рабочей группы Госдумы, которые изучали обстоятельства трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Депутат Эрнест Валеев добавил, что в законопроекте были учтены предложения, поступившие в рабочую группу.

По итогам заседания члены комитета одобрили документ и приняли решение представить его в совет Госдумы.

«Комитет предложил принять законопроект к рассмотрению (Предлагаемый срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 17.10.2018 г.)», – сообщает нижняя палата российского парламента.

Отметим, в полномочия совета Государственной думы входит формирование повестки заседаний депутатов, включение законопроектов в нее, назначение ответственных комитетов по подготовке законов и решение иных вопросов.

Как писал «Огнепортал», законопроект о повышении пожаробезопасности поступил на рассмотрение в Госдуму 25 июля. Документ предполагает, в частности, возврат госпожнадзору обязательного участия в проведении государственной экспертизы проектной документации и выдаче заключения, отнесение к вопросам местного значения соблюдение требований пожаробезопасности, «организацию и проведение государственного мониторинга пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей».

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на Интернет-портале Госдумы.

Тогда же, вскоре после трагедии, свои поправки в законодательство подготовило МЧС России. Положения этого документа предполагают введение профпрограмм в сфере обучения мерам пожарной безопасности, проведение проверок эксплуатируемых зданий и территорий, введение лицензирования деятельности по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности.

Фото: komitet2-16.km.duma.gov.ru