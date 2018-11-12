Евгений Мешалкин: здания, подобные питерской «Ленте», обрушаются за 15 минут

В минувшую субботу, 10 ноября, в Санкт-Петербурге едва не повторилась трагедия, подобная пожару в ТЦ «Адмирал» в 2015 году. В центре города на площади 4,8 тыс. метров сгорел гипермаркет «Лента». К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Как отметил эксперт, вице‑президент по науке НПО «Пульс», д.т.н., профессор, академик НАН ПБ, почетный профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Евгений Мешалкин, обычно в таких зданиях конструкции обрушиваются за 15-20 минут.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сигнал о возгорании в одноэтажном здании на Набережной Обводного канала, 118, поступил на пульт спасателей в 08:30 утра. Спустя 15 минут пожару был присвоен повышенный первый номер, а огонь к этому времени охватил 4,8 тыс. кв. метров здания. Горящий гипермаркет покинули 100 человек. В 10:05 было объявлено о локализации пламени и снижении ранга пожара. Спустя 7,5 часов спасатели полностью потушили пламя. К ликвидации пожара МЧС привлекло 391 человека и 53 единицы техники.

Как уточняет ТАСС, во время ЧП обрушилась кровля на площади 3,2 тыс. кв. метров. Кроме того, по данным источника, в здании не сработала система пожаротушения, поскольку она была переведена на ручной режим работы с автоматического, и ее включили прибывшие огнеборцы. Официально «Лента» опровергает эту информацию, отмечая, что все системы сработали штатно, добавляют РИА Новости. Главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил информагентству, что госпожнадзор проверял этот гипермаркет в декабре 2017 года, и «Лента» устранила все нарушения.

Сейчас эксперты выясняют причины пожара. По данным ТАСС, возгорание могло произойти по вине сотрудников гипермаркета. Они случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью, которая и вызвала пожар. Источник в службах технического надзора Северной столицы привел агентству «Интерфакс» свои версии: неисправность электрооборудования, нарушения сотрудниками или посетителями норм пожаробезопасности и нарушения при строительстве здания и эксплуатации электросетей.

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Эксперт Евгений Мешалкин сравнил пожар в питерской «Ленте» с возгоранием в подмосковной «Синдике» и казанском «Адмирале» за одним исключением – в этот раз, к счастью, обошлось без жертв. Он отметил сложности тушения пламени в зданиях такой большой площади.

«В торговых центрах горение активно развивается из-за большого количества легкогорючих и легковоспламеняемых материалов, продукции. Скорее всего, это было здание 4 степени огнестойкости. При такой высокой скорости развития пожара металлические конструкции, незащищенные, имеют предел огнестойкости не более 15 минут. Не успели потушить пожар в течение 15-20 минут – обрушение такого рода конструкций неизбежно. В Санкт-Петербурге время прибытия пожарного расчета составляет 6-7 минут. Нужно провести боевое развертывание – это занимает еще несколько минут. Таким образом, это сопоставимо с временем активного развития пожара. Системы пожаротушения не сработали или оказались неэффективны – в этом случае пожарным подразделениям потушить пожар на такой площади практически нереально», – рассказал Евгений Мешалкин.

Собеседник подчеркнул, что такие здания должны иметь пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения. Поскольку обошлось без пострадавших, значит, люди очень быстро сориентировались и эвакуировались. А почему не сработали системы пожаротушения и были ли они вообще – с этим еще предстоит разбираться.

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Фото: fontanka.ru