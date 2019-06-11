«Петербургский метрополитен» обновит систему оповещения

«Петербургский метрополитен» 10 июня объявил аукцион на поставку продукции «приборы охранные и пожарные» отечественных производителей. Как следует из документации, опубликованной на портале Госзакупок, общая сумма трех лотов составляет 25 млн рублей.

Заказчик отмечает, что конкурсе могут принять участие только субъекты малого и среднего бизнеса, поэтому крупные игроки рынка не рассматриваются. Весь заказ включает 50 единиц продукции, разделенной на три лота.

Максимальная цена первого лота составляет 7 млн рублей с учетом НДС – всего 10 позиций: извещатель охранный объемный радиоволновый «СП4У40», извещатель охранный точечный магнитоконтактный, оповещатель охранно-пожарный звуковой 24В, оповещатели звуковые, узел поворотный, коробка коммутационная, устройство пожаротушения, извещатель пожарный ручной ИПР513-3АМ, защитная сетка. Продукция должна быть выпущена компаниями «Эридан» (Березовский, Свердловская область) и НВП «Болид» (Королев, Московская область).

Общая стоимость агрегатов второго лота составляет 13 млн рублей. Он включает, в частности, охранный приемно – контрольный прибор Заря УО IP-GPRS с ВУПС.К 2sim, оповещатель пожарный световой «Выход», источники питания, извещатель охранный объемный «Пирон-8Б». Всего насчитывается 35 позиций. Среди желаемых производителей – компании «Электротехника и автоматика», «Радий», «СПЭК», «Аргус-Спектр», «Риэлта».

Максимальная цена третьего лота составляет 5 млн рублей. В эту сумму входит поставка пиростикеров Р, 60, 45, 25 и 15. Желаемый производитель не указывается.

Заказчик принимает заявки до 8 утра 20 июня. «Петербургский метрополитен» определит победителя конкурса 1 июля.

Добавим, уральская компания «Эридан», указанная в качестве желаемого производителя, принимала участие в конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» в Тюмени. Следующее мероприятие, посвященное проблемам повышения пожарной безопасности и огнезащиты, пройдет в Екатеринбурге 11 июля. Заявки на участие в Международной конференции «Пожарная безопасность и огнезащита» принимаются до 11 июля.

Фото: vk.com/piter_metro1955