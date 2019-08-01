Выпуск минваты в первом полугодии сократился всего на 1 %

В первой половине 2019 года объемы выпуска продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» относительно аналогичного периода 2018 почти не изменились. Об этом следует из данных, представленных «Единой межведомственной информационно-статистической системой».

За полгода предприятия дали рынку 16,9 млн кубометров минваты, что на 1 % меньше показателя первой половины 2018 года, в том числе в июне – 3,38 млн кубометров (+10,6 % к маю 2019 и +3 % июня 2018).

Объемы производства нарастили компании Центрального федерального округа. С января по июнь они дали рынку 5,8 млн кубометров минеральной теплоизоляции или на 2,8 % больше первой половины 2018 года. В Поволжье выпуск продукции незначительно сократился – на 0,7 % до 3,7 млн кубометров. На Урале спад производства составил 1,8 % (до 2,78 млн кубометров).

Таким образом, на три федеральных округа, Уральский, Приволжский и Центральный, пришлось 72,6 % всего выпуска продукции по России.

Напомним, в первой половине 2018 года объемы выпуска минераловатной теплоизоляции составляли 17 млн кубометров. При этом максимальный темп роста был отмечен в Уральском федеральном округе. Предприятия УрФО произвели 2,84 млн кубометров минераловатной теплоизоляции (16,6 % от всего объема), что на 43,4 % превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

Фото: manufacturer.cc