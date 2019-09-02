Росстандарт вынес на обсуждение два новых свода правил

Специалисты по заказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработали два новых свода правил, применяемых при возведении автопарковок и жилых домов. Росстандарт 29 августа вынес документы на общественное обсуждение.

Проекты СП «Стоянки автомобилей. Правила эксплуатации» подготовили специалисты компании «Промтрансниипроект», «Здания жилые арендные. Правила проектирования» – «Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института промышленных зданий и сооружений».

Свод правил, посвященный проектированию автостоянок, вводит требования к вентиляции сооружения, уровню шума, кабельным линиям и электропроводке, отоплению, а также пожарной безопасности и способам огнезащиты.

Так, эвакуационные выходы должны соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», антикоррозионная защита строительных конструкций – разделу 11 СП 28.1333 «Защита строительных конструкций от коррозии». Для огнезащиты конструкций допускаются три способа: конструктивный, нанесение огнезащитных вспучивающихся покрытий и комбинированный.

СП «Здания жилые арендные. Правила проектирования» устанавливает общие понятия наемных домов и их виды (социального и коммерческого использования), категории комфорта, вводит требования к зонированию, оснащением оборудованием, обеспечению пожарной безопасности.

Как следует из документа, наемные многоквартиники необходимо относить к классу функциональной пожарной безопасности Ф.1.3, блокированные и одноквартирные – к классу Ф.1.4. Строительные конструкции по огнестойкости должны соответствовать требованиям раздела 7 СП 54.13330.2016.

Общественное обсуждение обоих сводов правил продлится в течение двух месяцев. Замечания по проекту можно направлять в Министерство строительства и ЖКХ России по адресу: 127994, Москва, ул. Садово-Самотечная, 10, стр. 1, или через сайт Минстроя.

Напомним, в середине августа Росстандарт вынес на общественное обсуждение проект свода правил «Здания торгово-развлекательных комплексов. Правила проектирования».

Фото: ametystmall.com