На Урале запустят универсальную испытательную установку

Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России (Екатеринбург) в ноябре запустит установку для испытания материалов. Об этом на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» в Перми заявил к.т.н., начальник адъюнктуры вуза Артем Акулов.

Он сообщил, что институт ГПС МЧС России сейчас строит универсальную испытательную установку для тестирования продукции. На этом оборудовании можно будет проводить испытания балок под нагрузок и иных материалов.

«На установке можно будет проводить испытания по определению группы огнезащитной эффективности металлоконструкций, стеновых панелей, светопрозрачных конструкций», – сказал Акулов.

По его словам, институт планирует запустить установку до конца ноября.

Напомним, конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» прошла в Перми 26 сентября. Спонсорами мероприятия выступили компании «Территория цвета» и «Тизол».

Фото: anna-08.tourister.ru/Уральский институт ГПС МЧС России