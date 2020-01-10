«Лукойл»: пожар не отразился на работе завода

Пожар оперативно зафиксировали датчиками и камерами наблюдения завода «Лукойл-Ухтанефтепереработка». После этого сигнал оперативно поступил в МЧС иные госорганы.

Как сообщает пресс-служба компании «Лукойл», возгорание произошло в 16:49 вечера на блоке ввода присадок. Сейчас специалисты ведут ремонт объекта. Сам блок расположен на безопасном расстоянии от основных объектов завода.

«Угрозы действующему технологическому оборудованию завода, резервуарным паркам и межцеховым коммуникациям нет. Другие производственные установки предприятия работают в штатном режиме»,– отметили в пресс-службе.

Завод продолжает принимать нефть и выпускать основную продукцию.

Предприятие создало комиссию, которая установит причины ЧП. Подробности тушения пожара не уточняются.

Тем не менее, эксперт, директор по продажам компании «ТЕХНОС-М+» Владимир Гринин, предположил, что судя по площади возгорания произошло растекание горящего топлива. В тушении был задействован пожарный поезд.

«Большинство подобных объектов “Лукойла” по внутрикорпоративному стандарту оснащены пенными установками пожаротушения. Скорее всего, с помощью таких передвижных, мобильных установок и была проведена «пенная атака» на очаг возгорания и его ликвидация»,– пояснил Гринин.

Редакция «Огнепортала» обратилась с официальным запросом на предприятие «Лукойл-Ухтанефтепереработка» с просьбой уточнить, сработали ли системы пожаротушения в момент пожара.

Напомним, возгорание на НПЗ «Лукойла» в Ухте произошло в четверг, 9 января. Площадь пожара на момент прибытия спасателей составляла 1000 квадратных метров, а затем ее удалось снизить до 700. Во время ЧП произошла разгерметизация четырех емкостей и утечка горючих нефтепродуктов.

Фото: «Лукойл-Ухтанефтепереработка»