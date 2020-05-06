«Росэнергоатом» ищет разработчика комплекса противопожарной защиты

«Концерн Росэнергоатом» 30 апреля объявил аукцион на разработку многофункционального комплекса противопожарной защиты машинных залов АЭС. Конкурсная документация была опубликована на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Максимальная цена контракта с учетом НДС в 20 % составляет 67,9 млн рублей. В эту сумму входит выполнение условий технического задания, а конкретно готовый комплекс противопожарной защиты (ППЗ).

Объект должен состоять из стационарной пенной установки, предназначенной для получения и подачи компрессионной пены, обеспечивающей получение и подачу компрессионной пены, модуля роботизированных установок пожаротушения, системы автоматизированного управления комплексом и видеомониторинга, пожарных кранов, трубопроводов.

Максимальная производительность установки по получаемой компрессионной пены должна составлять не менее 200 литров в секунду, дальность сплошной водяной струи при номинальном значении входного давления – не менее 55 метров, диапазон регулирования угла факела распыленной водяной струи – от 0 до 90 градусов.

В ходе работы подрядчик обязан создать эскизные проекты, разработать рабочую конструкторскую документацию на опытные образцы, изготовить элементы опытного образца и провести его заводские испытания. Кроме того, необходимо сделать технический отчет по применению агрегата в объединенном машинном зале блоков 1 и 2 Калининской АЭС.

Заказчик рассматривает в качестве участников конкурса только представителей малого и среднего бизнеса.

Заявки принимаются до 21 мая. «Росэнергоатом» подведет итоги тендера 12 июня.

Фото: rosenergoatom.ru/Калининская АЭС