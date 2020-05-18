Материалы «Декотерм» занимают 30 % рынка огнезащиты

Материалы марки «Декотерм» охватывают 30 % российского рынка огнезащитных составов по металлу. Об этом на онлайн-конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» заявил управляющий партнер компании «Деко» Кирилл Кулёв.

Эксперт отметил значимость нефтегазовой отрасли для производителей огнезащитных составов. По его словам, нефтехимия и нефтегаз являются ключевыми рынками для огнезащитчиков в силу специфики России как сырьевой страны. Поэтому НГК приносит не менее 70 % оборота и заказчиков производителям огнезащитных лакокрасочных материалов. В связи с этим вполне оправдан прогноз по положительной динамике рынка составов для защиты металла. Если в 2017 году объем рынка составлял около 11 тыс. тонн, то к 2022 году он может достичь 16 тыс. Пандемия коронавируса особого влияния на ситуацию не окажет.

Кулёв выделил еще две тенденции на рынке: рост потребления эпоксидных материалов и использования огнезащиты на заводах металлоконструкций. Если 7 лет назад доля акрилов составляла 90-95 %, то сейчас не более 31 %. По данным на 2019 год, эпоксиды охватывают более половины рынка.

«Современные эпоксидные составы способны эксплуатироваться длительное время при температурах от +50 до -60 градусов по Цельсию»,– заявил эксперт.

Он привел и оценку компании доли «Декотерма» на рынке. Сейчас она составляет не менее 30 %, еще 62 % приходится на остальных отечественных игроков, в том числе 15 % – на 25-30 производителей. Заслуживает внимание и специфика применения «Декотерма».

«В 2017 году 82 % наших материалов применялась на стройплощадках, и только 18 % — на заводах металлоконструкций. В 2018 году этот процент вырос до 28, а в 2019 – до 58. Наблюдается превалирование применения всех огнезащитных составов марки “Декотерм” на заводах металлоконструкций», – сказал Кирилл Кулёв.

Напомним, онлайн-конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» прошла 14 мая. В ней приняли участие более 200 специалистов.