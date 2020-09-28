В августе выросли объемы производства минваты

В августе предприятия увеличили выпуск продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» на 4,3% относительно июля 2020 года. Об этом следует из данных, представленных ресурсом Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система».

За 8 месяцев объемы производства минераловатной теплоизоляции составили 22,4 млн кубометров, что на 5,5% меньше января-августа 2019 года. В августе компании дали рынку 3,46 млн кубометров продукции – на 4,3% больше, чем в июле. Относительно аналогичного периода 2019 года выпуск теплоизоляции сократился на 1,14%.

Снижение производства теплоизоляции зафиксировано в Центральном федеральном округе. За январь-август предприятия изготовили 8,23 млн кубометров минеральной ваты – на 2,5% меньше 8 месяцев 2019 года.

Выпуск продукции незначительно увеличился в Приволжском федеральном округе и на Урале. В Поволжье объемы производства теплоизоляции за 8 месяцев достигли 5,29 млн кубометров (+2,5%), на Урале – 4 млн (+1,6%).

Как писал «Огнепортал», в июле было зафиксировано снижение производства минеральной теплоизоляции на 5,3% относительно аналогичного периода 2019 года.