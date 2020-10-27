«Уфаоргсинтез» ищет поставщика покрытия «Декотерм»

«Уфаоргсинтез» (предприятие НК «Башнефть») 23 октября объявила запрос предложений на поставку огнезащитных покрытий марки «Декотерм — Эпокси» (производитель НПП «Деко»). Тендер опубликован на ресурсе ТЭК-Торг.

Как сообщается в документации, компании требуется 2399, 09 кг огнезащитного покрытия «Декотерм — Эпокси» ПТМ 3,0 R90. Максимальная цена и сроки поставки не утоняются. Компания лишь отмечает свою открытость к сотрудничеству и заинтересованность в расширении круга участников закупок.

Предложения от участников конкурса на поставку огнезащитных материалов принимаются до 9 утра (+3 часа по времени Гринвича) 29 октября.

Напомним, другое предприятие «Башнефти», «Башнефть-Уфанефтехим», 5 октября объявило аукцион на проведение планового ремонта эстакад. Среди желаемых материалов указано огнезащитное покрытие «Декотерм — Эпокси».