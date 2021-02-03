Минстрой и МЧС России предложили исключить более 3000 дублирующих требований

Министерство строительства и ЖКХ России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ об утверждении перечня обязательных стандартов для исполнения требований закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Предполагается исключить более 3800 пунктов стандартов и сводов правил.

Документ был опубликован 2 февраля на портале проектов нормативных правовых актов. Соисполнителем является МЧС России. Проект постановления звучит следующим образом: «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”, и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».

Как следует из пояснительной записки, перечень был утвержден на основании согласительных совещаний между МЧС России и Минстроем. Документ предполагает сокращение 105 пунктов, дублирующих требования пожарной безопасности, 35 пунктов, которые устанавливают требования к дополнительным согласованиям проектной и градостроительной документации.

«Таким образом, Перечень (относительно Перечня № 985) сокращен более, чем на 3800 пунктов стандартов и сводов правил», – отмечается в пояснительной записке.

Общественное обсуждение документа завершится до 22 февраля.

Ознакомиться с полным текстом проекта постановления вы можете на «Огнепортале».

Напомним, Минстрой России 17 ноября вынес на общественное обсуждение проект постановления «О внесении изменений в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”». Документ был разработан совместно с МЧС России.