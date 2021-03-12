В Анапе огонь охватил кровлю дома на площади 3 тыс. квадратных метров

Спасатели локализовали пожар в восьмиэтажном доме Анапы на площади 3 150 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. На борьбу с огнем у пожарных ушло 4 часа.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сигнал о возгорании в многоэтажке, расположенной на улице Лазурная, поступил в 04:19 по московскому времени. Прибывшие подразделения установили, что горит мансарда дома и есть угроза распространения пожара. Поэтому был объявлен повышенный ранг сложности. Спасатели организовали эвакуацию жителей дома и подали стволы тушения. Сотрудники МЧС задействовали высотную технику.

Спустя два часа после вызова площадь пожара достигла 1,5 тыс. «квадратов». На место прибыла оперативная группа спасательного регионального главка под руководством первого заместителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю Николая Платонихина.

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Как уточняет ТАСС со ссылкой на начальника отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александра Колесника, в тушении пожара спасателям мешал усиливающийся ветер.

«Там «работал» сильный восточный и северо-восточный ветер, поэтому раздув и пошел. Плюс отсутствие осадков, то есть если бы они были, это, конечно, подсобило бы пожарным», – сказал Колесник.

К ликвидации пожара привлекли 130 человек и 34 единицы техники. Данные о пострадавших не поступали.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале сообщил, что спасатели эвакуировали из дома 300 человек. Он также пообещал помочь людям с временным расселением.

Напомним, на Международном форуме высотного и уникального строительства 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге (состоялся 22 октября 2020 года, прим. ред) Руководитель направления «Пожарная безопасность строительных материалов и конструкций компании «ТехноНИКОЛЬ — Строительные системы» Евгений Полищук выел пять основных причин пожаров, одна из которых касалась нарушения принципа секционирования. В качестве примера он привел возгорание в многоэтажном доме в Краснодаре 12 сентября 2020 года. Пожар уничтожил кровлю на площади 4,5 тыс. квадратных метров за 20 минут.