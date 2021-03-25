В Чечне планируют построить завод теплоизоляционных и огнезащитных плит

В Наурском районе Чеченской Республики планируют построить завод по выпуску тепло-звуко и огнезащитных плит. Общая стоимость проекта оценивается в 50 млн евро.

Как сообщается в справке по инвестиционным проектам в сфере промышленности и энергетики профильного министерства Республики, инициатором проекта выступила компания «Стройинвест-А» (город Урус-Мартан). Она планирует создать производство стеновых и кровельных слоистых панелей, производству тепло-звуко и противопожарных изоляционных плит. Проектная мощность предприятия составит 80 тыс. тонн минеральной базальтовой ваты до 1,5 тыс. квадратных метров слоистых панелей. Возведение завода планируется в станице Ищерская Наурского района.

Срок реализации проекта рассчитан на 1,5 года, окупаемости – на 7 лет.

На данный момент «Стройинвест-А» получила положительное заключение экспертизы м разрешение на строительство завода. К площадке подведены инженерные сети.

Добавим, компания инициировала строительство завода в декабре 2019 года. Представители Корпорации развития Республики, региональных министерств экономического, территориального развития и торговли, а также промышленности и энергетики отметили значимость проекта для Чечни.

Как писал «Огнепортал», в октябре 2015 года в Ищерской чешские инвесторы анонсировали строительство завода по производству минеральной ваты и сэндвич-панелей. Сдача объекта была запланирована на декабрь 2016 года. Однако проект, судя по данным списка компаний Наурского района, так и не был реализован.