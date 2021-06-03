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Фото: http://council.gov.ru

Совфед одобрил закон о расширении полномочий МЧС в сфере лицензирования

Наталья Кузнецова 5 часов назад В России, Новости

Совет Федерации 2 июня одобрил внесение поправок в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статьи 1 и 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Документ предполагает расширение полномочий МЧС России в сфере лицензирования. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Аренин заявил, что закон закрепляет полномочия органов государственной власти в сфере пожарной безопасности. К ним относятся следующие виды деятельности: проведение аттестации, переаттестации, досрочное прекращение действия квалификационного аттестата и ведению реестра лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности объектов, введенных в эксплуатацию.

«Расширяется и уточняется перечень видов деятельности, отнесенных к области пожарной безопасности. Определяются дополнительные условия осуществления лицензионной деятельности», – говорится в сообщении пресс-службы.

Закон вступит в силу в течение 180 дней с момента официального опубликования документа.

Напомним, правительство России внесло в Госдуму этот законопроект 27 ноября 2020 года. ФЗ предполагает, в частности, наделение МЧС России правом раз в пять лет проводить аттестацию производителей средств обеспечения пожарной безопасности. Госдума приняла закон в третьем чтении на днях, 25 мая.

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