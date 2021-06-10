В Пензе создали устройство пожаротушения автомобиля

Магистрант Пензенского государственного университета (ПГУ) Алексей Морев и профессор кафедры «Транспортные машины» вуза Николай Курносов разработали и запатентовали противопожарное устройство для автомобилей. Об этом сообщает ГТРК «Пенза».

Идея создать устройство пришла после того, как выяснилось, что на рынке нет эффективных установок для тушения пожара. Только в Пензенской области каждый год сгорает от около 100 автомобилей. Самое воспламеняемое место в машине находится под капотом. Масло может подтекать и загореться или произойти замыкание электропроводки. Свидетелем возгорания в автомобиле был Николай Курносов. По его словам, машина сгорела за 2-3 минуты.

Идеей профессора создать противопожарное устройство заинтересовался Алексей Морев. Их совместная разработка состоит из перезарядной капсулы, датчиков дыма и распылителя. Для тушения пожара используются пенообразователь, антипирен и тосол.

Устройство действует следующим образом. После срабатывания датчиков дыма импульс поступает на перезарядную капсулу, которая включает механизм тушения. Распылитель инжектирует все исходные вещества, происходит их интенсивное смешивание и распыление.

Отмечается, что система пожаротушения автомобиля была создана в рамках национального проекта «Наука».

Напомним, в 2019 году сотрудники Военной академии РВСН имени Петра Великого (Серпухов) получили патент на модернизированную систему пожаротушения автомобиля. За основу они взяли устройство пожаротушения, состоящее из генератора огнетушащего аэрозоля, пожароизвещателей, источника питания и дисплея.