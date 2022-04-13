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Фото: https://vdpo-ek.ru

МЧС России обновляет регламент по регистрации добровольных пожарных

Наталья Кузнецова 2 дня назад В России, Новости

МЧС России разработало новый административный регламент по регистрации общественных объединений пожарной охраны. Независимая антикоррупционная экспертиза завершилась 12 апреля. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Акт «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги “Регистрация в реестре общественных объединений пожарной охраны и сводном реестре добровольных пожарных”» вводит порядок предоставления госуслуги.

При вступлении документа в силу признается утратившим силу акт ‎ «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий государственной услуги по регистрации в реестре общественных объединений пожарной охраны и сводном реестре добровольных пожарных» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.06.2021).

Новый регламент отличается от старого объемом – он занимает 41 страницу вместо 25. МЧС, в частности, включило нормы «Принятие решения о предоставлении Услуги», «Предоставление результата Услуги», расширило главу о контроле, ввело «Перечень признаков заявителей».

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

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