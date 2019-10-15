BASF разрабатывает новый термостойкий пенопласт

Эксперты BASF разрабатывают термостойкий прочный пенопласт, способный выдержать температуру до 230 градусов по Цельсию. Материал отличается прекрасной химической стойкостью и жесткостью, сообщает концерн.

Компания начала создавать продукт, тесно сотрудничая с одним из заказчиков (он не уточняется). Спустя некоторое время получила возможность выпускать различные прототипы. Материалпредставляет собой комбинацию нескольких марок полиамида 6 сорта Ultramid.

Каждая частица обладает широким спектром уникальных характеристик: высокая жесткость, прочность, стойкость к горюче-смазочным материалам и иной химической продукции, термостойкость. Исключительную прочность материалу придает структура с закрытыми порами. Диапазон плотности составляет от 150 до 600 грамм на литр.

По словам инженера-исследователя BASF Даниэлы Лонго-Шедель, благодаря регулируемым механическим характеристикам и термостабильности разработка подходит для широкого спектра применений. Сейчас компания завершает работу над продуктом, тесно сотрудничая с клиентами.

Добавим, BASF выпускает полиамид Ultramid с 2013 года. Концерн объяснял вывод на рынок нового продукта увеличением мирового спроса на сырье, имеющее биологическое происхождение. При изготовлении Ultramid используются также возобновляемые ресурсы.

Как писал «Огнепортал», осенью 2018 года BASF представил огнестойкий материал, не содержащий антипиренов. Разработка представляет собой частицы пены на основе полиэфирсульфона – специального пластика, который отличается высокими механическими и диэлектрическими свойствами, низким тепловыделением.

Фото: basf.com