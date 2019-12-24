Япония усиливает пожарную охрану объектов культурного наследия

Агентство по делам культуры является внешним органом Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии утвердило «Пятилетний план противопожарных мер на объектах всемирного наследия и национальных сокровищах» и пересмотрело руководство противопожарным мерам для культурных ценностей. Поводом, как уточняет The Japan Times, стали крупные пожары в Париже (собор Парижской Богоматери) и на Окинаве.

Как следует из документа, опубликованного на Интернет-ресурсе Агентства, план включает такие основные меры, как: регулярное проведение тщательного осмотра и обслуживания противопожарного оборудования; замена устаревших агрегатов, прослуживших 30 лет и более; разработка плана по противопожарной защите индивидуально для каждого объекта; установка пожарно-технических средств с характеристиками, отвечающими потребностям защищаемого объекта; оборудование зданий и сооружений спринклерными системами пожаротушения; проведение тренировок по эвакуации и обучение персонала пользоваться средствами тушения огня.

Организация рекомендует учреждениям культуры тщательно подходить к выбору огнезащитной и противопожарной продукции, особенно это касается средств раннего обнаружения пожара. Каждый владелец обязан создать план по предотвращению ЧП и усилить противопожарные меры в ночное время. Он также призывает владельцев объектов составлять план предотвращения стихийных бедствий, проводить регулярные учения и усиливать противопожарные меры в ночное время.

На решение властей об усилении мер повлиял крупный пожар на Окинаве. Утром 31 октября сгорел замок Сури. Пожар площадью в 4200 квадратных метров уничтожил семь строений объекта.

«Здания замка Сури были оборудованы пожарной сигнализацией и огнетушителями, у них не было спринклеров, так как их установка обязательна только на жилых объектах», – сообщает издание The Japan Times.

Правительство Японии дополнительно выделило на предупреждение возгораний 9,7 млрд йен (5,52 млрд рублей). Средства пойдут на выделение субсидий учреждениям культуры на установку противопожарного оборудования. Таким образом, власти покроют до 85 % затрат организаций.

Фото: japantimes.co.jp/сгоревший замок Сури