Rockwool зафиксировал новое снижение продаж

Rockwool подвел итоги работы за 9 месяцев и в третьем квартале 2020 года. Как сообщает концерн, продажи снизились практически во всех регионах присутствия.

За январь-сентябрь реализация продукции достигла 1,9 млрд евро, что на 6,8% меньше аналогичного периода 2019 года, EBIT – 238 млн (-14,5%), маржа снизилась на 1,1 процентных пункта до 12,5%, чистая прибыль – на 35 млн до 178 млн.

По итогам третьего квартала продажи составили 670 млн евро – на 5,1% больше июля-сентября 2019 года, чистая прибыль – 77 млн, что соответствует уровню минувшего года. Снижение продаж отмечено во всех странах.

В регионе «Северная Америка, Азия и другие страны» реализация продукции сократилась на 3,8%, в Западной Европе – на 1,4%, в России – на 3,5%. Позитивные изменения отмечены в скандинавских странах, Венгрии, Румынии и Италии. На росте потребления сказались, в частности, государственные программы. Так, власти Италии инициировали проект по поддержке инновации. На рынки Азии по-прежнему не лучшим образом влияет Covid-19.

Rockwool с учетом влияния пандемии снизил инвестиции почти в два раза до 67 млн евро при 120 млн в третьем квартале 2019 года. Компания вложила средства в завод в США и проект «экспансия в Германии».

Напомним, по итогам первого полугодия продажи компании снизились на 7,4% до 1,2 млрд евро.