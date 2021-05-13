Huber выкупает долю в предприятии по производству антипиренов

JM Huber Corporation станет полноценным собственником завода по производству антипиренов MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co. KG. Как сообщает компания, она подписала окончательное соглашение с RHI Magnesita.

Контракт включает приобретение 50% доли в совместном предприятии MAGNIFIN. Сейчас владение активом составляет 50 на 50. Штаб-квартира MAGNIFIN находится в Брайтенау (Австрия). Предприятие выпускает и продает безгалогенные продукты из гидроксида магния (MDH) премиум-класса с 1991 года. Материалы используются в составах полимеров и эластомеров. В 2016 году Huber приобрел свою 50% долю в MAGNIFIN в рамках покупки предприятия Martinswerk у Albemarle.

Как ожидается, сделка после одобрения регулирующих органов будет завершена во второй половине 2021 года.

Напомним, в 2019 году MAGNIFIN анонсировал открытие второй площадки по выпуску антипиренов на основе гидрокисда магния.