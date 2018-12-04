Евгений Кузнецов: российские компании переориентированы на европейский рынок

Заместитель главного инженера по развитию компании «Тизол» Евгений Кузнецов на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Тюмени обозначил факторы роста российского производства минераловатных утеплителей. По его словам, на положительную динамику повлиял переход Европы на материалы из базальта.

Кузнецов отметил, что Россия – единственная страна, имеющая технологию производства базальтового супертонкого волокна, причем это является следствием ограничительных мер Евросоюза. Еще одна особенность, которая влияет на рынок, – использование отечественного сырья, доля которого превышает 99 %

«В нашем секторе сырьевое обеспечение никаким образом к импорту не относится. На росте рынка, наверное, сыграл фактор того, что Европа отказалась от полимерных утеплителей и перешла на минераловатные. Поэтому крупнейшие российские производители переориентированы на европейский рынок. Сейчас на отечественном рынке наблюдается дефицит подобных материалов», – рассказал Евгений Кузнецов «Огнепорталу».

Специалист также добавил, что без наращивания мощностей невозможно увеличение объемов производства продукции. В противном случае рост выпуска минераловатных утеплителей на «старом» оборудовании приведет к снижению качества материалов.

Напомним, по данным «Единой межведомственной информационно-статистической системы», за январь-октябрь 2018 года объемы производства минераловатных утеплителей в России составили 31,84 млн кубометров, годом ранее – 29,39 млн. Выпуск продукции вырос на 8,3 %.