На Южном Урале сгорел завод пластиковых панелей

Спасатели около 9 часов тушили крупный пожар на предприятии «Урал-Пласт» в Магнитогорске (Челябинская область). Огонь охватил завод пластиковых панелей на площади 2 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сигнал о возгорании в цехе поступил на пульт спасателей в 18:31 вечера по местному времени. Спустя четыре минуты первые подразделения прибыли на место ЧП. К этому моменту здание покинули 16 человек, поэтому обошлось без жертв. Поначалу к ликвидации возгорания были привлечены 60 специалистов и 14 единиц техники, а затем группировку увеличили до 103 специалистов и 25 машин. Подразделения работали по повышенному номеру сложности.

Пожар удалось локализовать в 20:15 вечера. Спасатели полностью ликвидировали возгорание на следующий день – в 3 утра.

Как пояснили «Огнепорталу» в региональном управлении МЧС, тушение пожара осложняла специфика предприятия.

«К моменту прибытия подразделений горело все. Обилие пластика стало фактором быстрого распространения огня. На данный момент на месте происшествия работают специалисты испытательно-пожарной лаборатории из Челябинска и отдел дознания. Сейчас выясняются причины пожара»,– рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ожидается, что ведомство позже обнародует причины возгорания.

Как уточняет челябинский портал 74.ru, на предприятии горел цех по производству пластиковых панелей. Огромный столб черного дыма был виден из разных концов города.

Завод «Урал-Пласт», как сообщается на его сайте, выпускает сэндвич-панели, панели ПВХ, кухонные фартуки из пластика, карнизы, картины, листы из жесткого ПВХ. Несмотря на пожар, компания сообщает о продолжении производства продукции из ПВХ.

Напомним, два дня назад, 20 мая, в Кемерово сгорел автосалон Hyundai и Skoda, площадь возгорания составила 4 тыс. квадратных метров. Менее месяца назад, 26 апреля, огонь уничтожил склад завода «Красмаш» в Красноярске. Пламя охватило 5 тыс. «квадратов».

Фото: 74.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Челябинской области