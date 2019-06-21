В мае сократились объемы выпуска минеральной теплоизоляции

В начале второго квартала отечественные производители сократили объемы выпуска продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» с прошлогодних 13,78 млн кубометров до 13,49 млн. Такие данные предоставила «Единая межведомственная информационно-статистическая система».

Относительно аналогичного периода 2018 года в январе-мае производство теплоизоляции просело на 2 %. Отрицательная динамика выпуска продукции зафиксирована в мае – 3 млн кубометров, что на 6,3 % меньше прошлогоднего показателя. По сравнению с апрелем 2019 года объемы производства выросли на 5,8 %.

Не менее 72 % от всего выпуска минеральной огнестойкой теплоизоляции (9,75 млн кубометров) пришлось на Центральный, Приволжский и Уральский федеральный округа. Причем положительная динамика зафиксирована только в центре страны. Предприятия ЦФО за пять месяцев дали рынку 4,7 млн кубометров продукции или на 2,4 % больше, чем в январе-мае 2018 года.

В Поволжье выпуск теплоизоляции достиг 2,8 млн кубометров (-5,4 % к январю-маю 2018), на Урале – 2,2 млн (-3,5 %).

Добавим, производители теплоизоляционных материалов из минеральной ваты являются активными участниками мероприятий, посвященных пожарной безопасности. Так, на Международной конференции «Пожарная безопасность и огнезащита» с докладами выступят представители компаний Rockwool (Казань) и «Тизол» (Нижняя Тура, Свердловская область). Конференция пройдет в Екатеринбурге 11 июля.

Фото:basalt.today