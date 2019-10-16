МЧС России привело список актов, которые попадут под «регуляторную гильотину»

МЧС России готовится пустить под нож гильотины нормы в сфере пожарной безопасности, принятые еще во времена СССР. Уведомление об общественном обсуждении документа 3 октября было опубликовано на федеральном портале проектов правовых актов. Такой же акт МЧС России для изучения отправило главам региональных управлений.

Сам проект постановления правительства РФ «О признании утратившими силу нормативных правовых актов….и признании недействующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности….» на портале не приводится. Разработчик, МЧС России, лишь указывает, что основанием для создания акта является «дорожная карта» по реализации механизма «регуляторной гильотины» (принята 29 мая 2019 года). Общественное обсуждение постановления завершается 17 октября. Планируется, что документ вступит в силу в июне 2020 года.

Проект постановления, отправленный в главные управления МЧС по субъектам РФ, на днях появился на одном из форумов, посвященных пожарной безопасности. Документ насчитывает 84 страницы вместе с приложениями. В частности, предполагается пустить под нож гильотины такие акты, как: ППБО -136-86 «Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии», постановление Минстроя РФ от 13.03.1997 № 7-8 «О принятии государственных строительных норм и правил “Пожарная безопасность зданий и сооружений”», СНиП 2.11.03.93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы», РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».

Кроме того, предполагается отменить нормы, касающиеся работы госпожнадзора, утвержденные в 90-е годы. Среди них – НПБ 03-93 «Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок для строительства» и НПБ 04-93 «Порядок государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами на территории Российской Федерации».

С полным текстом документа можно ознакомиться на «Огнепортале».

Напомним, инициатором «регуляторной гильотины» стал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В январе 2019 года он предложил к 1 февраля 2020 года отказаться от избыточных требований, тем самым упростив жизнь бизнесу.

Свое мнение по поводу предстоящей отмены нормативных актов в сфере пожарной безопасности высказали участники Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Перми.

Фото: 66.mchs.gov.ru