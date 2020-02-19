Госдума весной рассмотрит закон об ужесточении наказания за нарушение норм пожаробезопасности

Госдума в апреле в первом чтении может рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за повторное нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщается в документации, опубликованной в Системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты российского парламента.

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рассмотрел законопроект еще 12 февраля, одобрил его и подготовил проект решения Совета Госдумы. Депутаты предложили включить документ в «примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2020 года (апрель)». Кроме того, парламентарии установили срок предоставления отзывов и замечаний по проекту до 17 марта 2020 года. Это вошло в проект решения Совета Госдумы.

Спустя пять дней, 17 февраля, Совет Госдумы одобрил законопроект и утвердил проект решения. Соисполнителем назначен комитет по безопасности и противодействию коррупции, в ведении которого сейчас находится еще один профильный противопожарный акт – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора».

Напомним, правительство России 30 января внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска». Документ предусматривает введение наказания за повторное нарушение норм пожаробезопасности.

Фото: duma.gov.ru