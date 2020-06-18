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Фото: vk.com/gov

Правительство РФ аннулировало более 450 актов СССР

Наталья Кузнецова 1 день назад В России, Новости

Правительство России в рамках «регуляторной гильотины»признало недействующими более 450 нормативных актов времен СССР, принятые с 1946 по 1991 год. Среди них – пять документов, касающихся пожарной безопасности.

Документ был опубликован на официальном сайте кабмина 17 июня. Как следует из  постановления от 13 июня №857, акты делятся на пять частей в зависимости от периода прекращения действия: приказы из приложений №1 и 2 аннулированы со вступлением постановления в силу, документы приложений 3 и 4 –с 1 января 2021 года, приложения 5 – с 1 июля 2021. Нормативные акты в части пожарной безопасности вошли в приложения №1 и 2.

Аннулированы следующие документы:

  • Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 7 февраля 1985 г. № 83 «Об утверждении и введении в действие Инструкции по эксплуатации и ремонту автоматизированных систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности»;
  • Приказ Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию от 13 февраля 1981 г. № 85 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для предприятий и организаций Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию»;
  • Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 10 августа 1984 г. № 300 «Об утверждении Правил пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок»;
  • Приказ Государственного комитета СССР по вычислительной технике и информатике от 17 октября 1989 г. № 263 «Об утверждении Правил пожарной безопасности для объединений, предприятий и организаций ГКВТИ СССР»;
  • Приказ Министра гражданской авиации СССР от 21 июня 1985 г. № 133 «О введении в действие Наставления по пожарной охране в гражданской авиации СССР».

Напомним, в январе 2019 года тогдашний председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, предложил к 1 февраля 2020 года отказаться от избыточных требований и этим  упростить жизнь бизнесу.

Тогда же, осенью, МЧС России опубликовало список актов, которые необходимо аннулировать.

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