Госдума отложила рассмотрение ФЗ об ужесточении наказания за нарушение норм пожаробезопасности

Депутаты Государственной Думы на заседании 29 сентября на две недели перенесли рассмотрение законопроекта об ужесточении наказания за повторное нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщается в Системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты российского парламента (СОЗД).

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска» был внесен на рассмотрение в Госдуму еще 30 января 2020 года. Он вводит штрафы за повторные нарушении пожаробезопасности. Так, гражданам грозит от 3 до 4 тыс. рублей, должностным лицам – от 15 до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям – от 30 до 40 тыс., организациям – от 200 до 400 тыс.

Спустя полгода, 16 сентября, законопроект одобрили два комитета – по безопасности и противодействию коррупции и по государственному строительству и законодательству. Парламентарии рекомендовали коллегам принять документ в первом чтении.

Затем, 28 сентября, ФЗ поддержал Совет Государственной Думы и вынес его на рассмотрение на ближайшем заседании. Однако на следующий день, 29 сентября, депутаты отложили рассмотрение законопроекта.

Как уточняет ТАСС, это произошло по инициативе полномочного представителя правительства Александра Синенко. Он предложил перенести рассмотрение на 13 октября. Причины такого решения не раскрываются.

Добавим, в Госдуме с 25 июля 2018 года находится на рассмотрении еще один законопроект, предусматривающий повышение мер пожаробезопасности. Документ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора» предусматривает возврат госпожнадзору функции по проведению экспертизы проектной документации и выдаче заключений о соответствии требованиям пожарной безопасности. Закон был принят в первом чтении 12 декабря 2018 года. Затем, в ноябре 2019 года, депутаты отложили рассмотрение документа на декабрь.

Сейчас, по данным СОЗД, движений по этому законопроекту не наблюдается.