В эфире телеканала «НТВ» испытали огнетушащую капсулу

В эфире телепередачи «Чудо техники» на канале «НТВ» испытали бытовое инновационное средство пожаротушения. Как оказалось, использовать его не так -то просто, а инструкция производителя несколько не соответствует действительности.

Вбрасываемая капсула для тушения пожаров представляет собой бутылочку с огнетушащей смесью объемом в 600 мл, разработанной российскими и китайскими учеными. Согласно инструкции на упаковке, для использования средства не нужно обучаться, а применять его могут люди с ограниченными возможностями, дети и престарелые. Для этого бутылочку достаточно бросить в пламя. Вода охладит объект, смесь углекислого и аммиачного газа потушит огонь, а поверхностно-активные вещества создадут пленку для предотвращения горения.

Чтобы испытать средство, специалисты воссоздали две типичные ситуации: горящая елка и пожар на кухне (горела сковородка). В первом случае не сработала ни одна капсула, во втором огонь удалось потушить, вылив содержимое бутылочки на сковородку.

Опытным путем было установлено, что для тушения огня бутылочку нужно бросать с силой, а она должна врезаться во что-то твердое и раскалываться. К слову, об этом на упаковке не сказано ни слова. Кроме того, производитель заверил, что продукт испытала академия Государственной противопожарной службы МЧС, а также рекомендовала его использовать. Это также расходится с реальностью.

По словам начальника научно-исследовательского отдела пожарной аварийно-спасательной техники академии Государственной противопожарной службы МЧС России Романа Емельянова, его вуз не праве рекламировать и рекомендовать какие-то средства пожаротушения. Академия может только их проверить на соответствие действующим нормативным документам.

Тем не менее, несмотря на недостатки, сотрудники «Чуда техники» сделали вывод о том, что капсулу все же стоит положить дома или в офисе на всякий случай вместе с огнетушителем.

Добавим, судя по видео, речь идет о продукте «Спасатель 112» производства компании «Технический центр пожарной безопасности». Помимо нее подобные огнетушители выпускают, к примеру, Xiaomi и «ОСК Групп». В 2018 году Xiaomi презентовала бутылку-огнетушитель. Емкость достаточно бросить в пламя, она разобьется, а содержимое потушит пожар. Год спустя, на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Перми, президент холдинга «ОСК Групп» Михаил Кочетков представил огнетушащую капсулу «Брандсис».