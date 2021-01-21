Минстрой внес изменения в свод правил по безопасности небоскребов

Специалисты по заданию министерства строительства и ЖКХ России разработали изменения в свод правил 267 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования». Поправки позволяет сократить потребности в дополнительном обосновании повышенного коэффициента надежности.

Как сообщает пресс-служба Минстроя, в новом документе уточнены высоты здания для обозначения повышенного коэффициента надежности. Это стало результатом работы специалистов по обследованию многофункциональных высоток в разных климатических районах: Москва, Красноярск и Саратов. В итоге специалисты «ЦНИИПромзданий» установили зависимость сроков эксплуатации объектов от условий климатического района, а затем разработали основные критерии и рекомендации по определению сроков функционирования зданий.

Замглавы Минстроя Дмитрий Волков заявил, что изменение СП 267 – это продолжение работы по актуализации норм.

«Необходимость уточнения и дополнения нормативных требований к таким зданиям определена данными актуальных научно-исследовательских работ, опытом проектирования и согласования проектов высотных зданий и комплексов. Актуализированный документ позволит уйти от существующей практики принятия решений по ряду принципиальных вопросов в области конструктивных, объемно-планировочных и инженерных решений, которые не были регламентированы», – сказал Дмитрий Волков.

Напомним, в июне 2020 года Росстандарт вынес на обсуждение проект изменения №1 к СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования». В документе был изменен раздел «Требования пожарной безопасности».