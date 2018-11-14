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Эксперты вынесли на обсуждение новые ГОСТы

Наталья Кузнецова 14.11.2018 В России, Новости

Эксперты в ноябре выставили на публичное обсуждение четыре новых ГОСТа, касающихся испытаний конструкций и оборудования. Документы опубликованы на сайте технического комитета по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность».

Все документы разработали специалисты ВНИИПО МЧС России с участием  начальника отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования Андрея Пехотикова (он выступит экспертом на конференции  «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Тюмени 29 ноября).  Первый ГОСТ –  «Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний». Стандарт вводит требования к пожаробезопасности вагонов метро и направлен на повышение безопасности как пассажиров, так и персонала подземки.  Документ предусматривает, в частности, оснащение вагонов установками пожаротушения тонкораспыленной водой с дистанционным пуском из кабины машиниста, аварийным освещением, огнестойкими стеклами и сидениями.

«Замечания и предложения принимаются до 10 января 2019  по адресу: fire-sector@yandex.runovikova_vniipo@mail.ru», – отметили в ТК 274.

Еще три документа распространяются на страны-участники Содружества Независимых Государств. ВНИИПО вынесло на обсуждение следующие межгосударственные стандарты: «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость», «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» и  «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость».

Специалисты института принимают замечания и предположения по проектам до 16 февраля на адрес 3.2.3@vniipo.ru.

Ознакомиться с проектами стандартов вы можете на «Огнепортале»:

Фото: etnotrade.ru

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