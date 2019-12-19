Выпуск изделий из минваты за 11 месяцев снизился на 4,6 %

В России за январь-ноябрь объемы производства продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» сократились на 4,6 % относительно аналогичного уровня 2018 года. Об этом следует из данных ресурса Росстата – «Единая межведомственная информационно-статистическая система».

За 11 месяцев предприятия изготовили 33,4 млн кубометров минераловатной теплоизоляции против 35 млн по итогам 2018 года. В то же время этот показатель на 2 % превышает данные за январь-ноябрь 2017 года. Объемы выпуска продукции в ноябре составили 2,965 млн кубометров, что на 8,5 % меньше ноября 2018 года и на 11,3 % октября 2019.

Производство сократилось во всех трех федеральных округах — изготовителях теплоизоляции из базальта. Предприятия Центрального федерального округа за 11 месяцев дали рынку 11,95 млн кубометров – на 3,6 % меньше, чем за аналогичный период 2018 года, что составляет 35,74 % от всего объема выпуска по стране.

В Поволжье производство минераловатной теплоизоляции достигло 7,45 млн кубометров (- 6 % к январю-ноябрю 2018 года) – 22,3 % от общероссийского показателя. На Урале объемы выпуска продукции составили 5,6 млн кубометров (-3 %), что составляет 16,8 % от всего объема.

Напомним, по итогам 2018 года производство изделий из минеральной ваты достигло 38,1 млн кубометров, что на 6,4 % больше 2017. Более 70 % всего объема пришлось на Центральный, Приволжский и Уральский федеральный округа.

Фото: tn.ru/завод «Технониколь» в Заинске (Татарстан, Приволжский ФО)