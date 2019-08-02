Госдума осенью рассмотрит законопроект о повышении пожаробезопасности в ТЦ

Государственная дума продолжит рассмотрение законопроекта о повышении пожарной безопасность в торговых центрах в осеннюю сессию. Об этом сообщает Дума.ТВ со ссылкой главу комитета по безопасности и противодействию коррупция Василий Пискарева, в ведении которого находится документ.

По словам Пискарева, законопроект о «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора» уже доработан ко второму чтению. Предполагается особое внимание в нем уделить кинотеатрам, концертным залам и торговым центрам. Депутаты планируют завершить работу над документом во время осенней сессии.

Добавим, осенняя сессия продлится в Государственной думе с 27 августа по 31 декабря 2019 года.

Как писал «Огнепортал», поводом для работы над законопроектом стал крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» (Кемерово), произошедший 25 марта 2018 года. Огонь унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

Пожар вызвал мощный общественный резонанс, как следствие – 25 июля в Госдуму был внесен документ, который предполагает возврат госпожнадзору функции по проведению экспертизы проектной документации и выдаче заключений о соответствии требованиям пожарной безопасности, а также принятие иных мер.

Законопроект был принят в первом чтении 12 декабря 2018 года, а 14 февраля в нижней палате российского парламента прошел круглый стол, посвященный повышению пожаробезопасности в ТЦ.

Фото: http://duma.gov.ru