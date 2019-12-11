Экс-глава Кемеровского МЧС предстанет перед судом

В Центральный районный суд Кемерово поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника Кемеровского МЧС России Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева. Об этом следует из электронной картотеки суда.

Мамонтов и Тереньев обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд зарегистрировал уголовные дела 10 декабря – спустя 8 дней после утверждения обвинительного заключения.

Как уточняет Генеральная прокуратура РФ, Александр Мамонтов и Григорий Терентьев знали о нарушениях пожарной безопасности в сгоревшем ТРЦ «Зимняя вишня», но не проводили к проверки. По закону инспекторы должны были проверить торговый центр в 2018 году. Как следствие халатного отношения – гибель 60 человек, в том числе 37 детей, а травмы получили 147 жителей. Огонь уничтожил имущество 100 организаций.

«Не проведение проверок с целью устранения многочисленных нарушений правил противопожарной безопасности привело к возгоранию здания, невозможности потушить пожар по причине неисправности системы пожаротушения, эвакуировать людей, поскольку аварийные выходы были закрыты»,– сообщает Генпрокуратура.

Экс-глава МЧС попался и на хищении средств из бюджета ведомства. С 15 июня 2015 по май 2018 года он получил 1,888 млн рублей – на эти средства он трудоустроил в ведомство «мертвые души». Терентьев похитил более 48 тыс. рублей, подделав документы о затратах на проезд к месту отпуска.

Напомним, 25 мая 2018 года, спустя два месяца после пожара, следователи возбудили уголовные дела в отношении Александра Мамонтова и Григория Терентьева. Затем, 4 июня, президент РФ Владимир Путин снял Мамонтова с должности.

Суд Кемерово начал рассматривать уголовные дела фигурантов о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 16 мая 2019 года. Первыми на скамье подсудимых предстали директор торгового Надежда Судденок, сотрудники «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, начальник караула пожарной части Сергей Генин, охранник Сергей Антюшин, глава собственника здания «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова и технический директор этой компании Георгий Соболев.

Фото: Александр Патрин / РИА Новости